Incassi in forte crescita al box-office italiano: per la prima volta quest’anno due film hanno superato il milione di euro nel weekend, e la classifica ha superato i 5.4 milioni di euro in quattro giorni, con quasi 770 mila presenze. Il confronto con lo stesso weekend di due anni fa è particolarmente significativo: quello del 20/23 febbraio 2020 fu l’ultimo weekend senza restrizioni, sebbene i timori per il Covid iniziassero già ad avere un impatto sul cinema.dominava la classifica con 1.2 milioni di euro, e complessivamente vennero incassati 5.3 milioni di euro, quasi in linea con i dati di quest’anno.

A guidare la top-ten Uncharted, che apre al primo posto con 2.4 milioni di euro e 333 mila presenze. È il miglior esordio in assoluto nel 2022 (non che ci volesse molto, visti i risultati di questo primo mese e mezzo dell’anno), e il quinto dall’inizio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home, Eternals, Venom e No Time to Die. Merito ovviamente del successo di Tom Holland ma anche del desiderio del pubblico di un film di questo tipo dopo settimane di offerta cinematografica quasi inesistente: come diciamo sempre, è il prodotto a sostenere quest’industria.

Scende al secondo posto Assassinio sul Nilo: il film di Kenneth Branagh mostra una buona tenuta incassando quasi 1.2 milioni di euro, per un totale di 3.5 milioni di euro. In proporzione, il risultato è migliore di quello americano. Terza posizione per Ennio: il documentario di Tornatore incassa 651 mila euro, che si aggiungono ai dati delle anteprime per un totale di 968 mila euro.

Al quarto posto Marry Me – Sposami incassa 256 mila euro, per un totale di 826 mila euro. Chiude la top-five Spider-Man: No Way Home, con 145 mila euro e un totale di 24.4 milioni di euro.

L’altra nuova uscita del weekend che finisce in top-ten è Leonora addio, al decimo posto con 49 mila euro.

INCASSI ITALIA 17-20 / FEBBRAIO / 2022

UNCHARTED – € 2.400.707 / € 2.400.707 ASSASSINIO SUL NILO – € 1.185.258 / € 3.565.561 ENNIO – € 651.712 / € 968.124 MARRY ME – SPOSAMI – € 256.694 / € 826.079 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 145.617 / € 24.403.960 IL LUPO E IL LEONE – € 144.199 / € 2.103.427 LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – € 118.267 / € 1.722.326 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 58.280 / € 3.434.135 AFTER LOVE – € 55.583 / € 153.461 LEONORA ADDIO – € 49.221 / € 49.221

Fonte: Cinetel