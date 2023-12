È partito con il piede giusto Wonka al box-office italiano: il film di Paul King con Timothée Chalamet, infatti, rimane saldamente in testa alla classifica anche venerdì 15 dicembre, incassando altri 545 mila euro e sfiorando il milione di euro in due giorni – a questo punto non è da escludere che chiuda il weekend con tre milioni.

Seconda posizione per Santocielo, che incassa 177 mila euro e sale a 328 mila euro, mentre chiude il podio Ferrari, con 131 mila euro e un totale di 403 mila euro. Al quarto posto C’è ancora domani incassa 128 mila euro, salendo a 30.2 milioni di euro, mentre chiude la top-five Adagio, che incassa 61 mila euro e sale a 112 mila euro.

INCASSI ITALIA 15 DICEMBRE 2023

Wonka: €545.044, Totale: €966.798 Santocielo: €177.158, Totale: €328.682 Ferrari: €131.698, Totale: €403.649 C’è ancora domani: €128.850, Totale: €30.200.147 Adagio: €61.684, Totale: €112.148 Un colpo di fortuna – Coup de Chance: €47.871, Totale: €1.385.560 Napoleon: €41.410, Totale: €7.347.086 Prendi il Volo (Migration): €39.831, Totale: €1.852.001 La Chimera: €17.089, Totale: €543.694 Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente: €12.602, Totale: €5.499.995

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate