L’ultimo weekend del 2023 si è concluso in positivo al box-office italiano, con oltre 10.4 milioni di euro incassati in quattro giorni (in linea con il 2022, quando però il weekend includeva il 1 gennaio, quindi in realtà il dato è positivo: il 31 dicembre per esempio gli incassi sono cresciuti di oltre il 15% sul 2022).

Per un soffio, è Wonka a guidare la classifica, con 1.9 milioni di euro e un totale di 9.9 milioni di euro: si pensava che il traguardo dei 10 milioni sarebbe stato oltrepassato domenica, ma questo avverrà oggi. È un ottimo risultato per quello che anche in Italia può essere definito il film delle feste.

Non va trascurato però anche il dato di Wish, che per parte del weekend è rimasto in testa e che complessivamente ha incassato 1.9 milioni di euro (la differenza con la prima posizione è di soli 40 mila euro): complessivamente il film Disney Animation ha incassato 5 milioni di euro, e dovrebbe tenere bene tutta la settimana fino all’epifania nonostante la minaccia de Il ragazzo e l’airone.

Al terzo posto Come può uno scoglio è il primo film italiano in classifica, con 1.2 milioni di euro nei suoi primi quattro giorni di sfruttamento e un’ottima media: oggi deve scontrarsi con il nuovo film di Alessandro Siani.

Quarta posizione per Aquaman e il regno perduto, che incassa 1 milione di euro e sale a 3.6 milioni complessivi: non un dato incoraggiante per l’ultimo cinecomic della DC.

Chiude la top-five C’è ancora domani, che incassa altri 900 mila euro e sfiora i 33 milioni di euro complessivi: la tenuta del film di Paola Cortellesi è veramente storica, soprattutto per il periodo post-pandemico.

Al sesto posto troviamo Santocielo, che incassa 788 mila euro e sale a 4.6 milioni complessivi, non un brutto dato ma molto lontano dai fasti di Ficarra & Picone. Al settimo posto Ferrari incassa 514 mila euro e sfiora i 3 milioni complessivi.

Riesce a piazzarsi all’ottavo posto con un solo giorno di sfruttamento Vacanze di Natale Day con ben 486 mila euro, ennesima dimostrazione che eventi e rassegne funzionano bene nei cinema italiani.

Chiudono la top-ten One Life, con 465 mila euro e un totale di un milione, e Foglie al vento con 254 mila euro e un totale di 667 mila euro.

INCASSI 28-31 DICEMBRE 2023

Wonka: €1.943.301, Totale: €9.919.659 Wish: €1.902.447, Totale: €5.020.622 Come Può Uno Scoglio: €1.224.363, Totale: €1.233.988 Aquaman e il Regno Perduto: €1.071.552, Totale: €3.605.554 C’è Ancora Domani: €900.278, Totale: €32.959.528 Santocielo: €788.579, Totale: €4.627.089 Ferrari: €514.358, Totale: €2.984.743 Vacanze di Natale Day: €486.192, Totale: €486.192 One Life: €465.728, Totale: €1.034.148 Foglie al Vento: €254.012, Totale: €666.938

Fonte: Cinetel

