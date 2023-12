È Wonka a dominare il box-office in Italia nel weekend tra il 14 e il 17 dicembre: il film di Paul King incassa 3.1 milioni di euro, un ottimo esordio che lascia presagire una performance natalizia molto convincente. Non è facile fare confronti con altri musical per tutta la famiglia usciti durante le feste, ma tra tutti Il ritorno di Mary Poppins aveva aperto sotto Natale con oltre 2.7 milioni di euro, chiudendo poi con 12.2 milioni di euro complessivi. Per Wonka, quindi, il traguardo dei 10 milioni sembra scontato, soprattutto con le festività alle porte.

Apre al secondo posto Santocielo, che incassa quasi 1.3 milioni di euro: il debutto del film di Ficarra & Picone è più vicino a quello di La stranezza (1.1 milioni di euro) che a quello de Il primo Natale (3.2 milioni di euro), ma verosimilmente avrà un buon moltiplicatore grazie alle feste.

Al terzo posto Ferrari debutta con 823 mila euro in quattro giorni, sfiorando così il milione complessivo grazie alle anteprime. Il confronto diretto può essere con House of Gucci, che nel 2021 aprì con un milione e mezzo e chiuse la sua corsa a 5.4 milioni.

Quarta posizione per C’è ancora domani, che nel suo ottavo weekend riesce ancora a incassare 610 mila euro, portandosi a 30.6 milioni di euro complessivi.

Chiude la top-five Adagio: il thriller di Stefano Sollima incassa solo 382 mila euro nel weekend, un dato molto lontano dai quasi 2 milioni con cui aprì l’ultimo film del regista girato in Italia, cioè Suburra (era il 2015).

Scende al sesto posto Prendi il volo, che perde terreno rispetto a una settimana fa (ma ha tutte le feste davanti e la concorrenza solo di Wish) e incassa altri 350 mila euro, salendo così a 2.1 milioni di euro.

Tra i film in tenitura, non possiamo non citare La chimera, che resiste al nono posto incassando altri 103 mila euro e salendo a 615 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 14-17 DICEMBRE 2023

Wonka: €3.116.832, Totale: €3.123.269 Santocielo: €1.274.118, Totale: €1.298.766 Ferrari: €823.776, Totale: €987.747 C’è ancora domani: €610.628, Totale: €30.591.971 Adagio: €382.678, Totale: €389.864 Prendi il volo: €350.826, Totale: €2.143.091 Un colpo di fortuna: €328.735, Totale: €1.635.340 Napoleon: €254.586, Totale: €7.533.438 La chimera: €103.206, Totale: €615.027 Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente: €67.225, Totale: €5.548.345

Fonte: Cinetel

