È Wonka a dominare il weekend di Natale al box-office italiano, quattro giorni nei quali sono stati raccolti quasi sei milioni di euro complessivi, in comprensibile calo rispetto alla settimana scorsa (con la vigilia che cade di domenica).

Il film di Paul King dimezza gli incassi rispetto a una settimana fa, raccogliendo un milione e mezzo di euro e salendo a 5.4 milioni complessivi. Apre invece al secondo posto Wish, che incassa un milione di euro in quattro giorni, mentre al terzo posto Aquaman e il regno perduto sfiora i 900 mila euro nel suo weekend d’esordio. Quarta posizione per Santocielo, con 551 mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro: sarà fondamentale il dato del 26 dicembre per il film di Ficarra e Picone, che almeno per il momento fatica a ingranare. Chiude la top-five Ferrari, con 424 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

Al sesto posto C’è ancora domani incassa 384 mila euro, salendo a 31.3 milioni di euro complessivi, mentre al settimo posto troviamo Renaissance – A film by Beyoncé, che incassa 205 mila euro nel primo dei due weekend in cui sarà nelle sale: il dato è ovviamente condizionato dal prezzo più alto del biglietto (quasi 20 euro).

Due nuove uscite all’ottavo e nono posto: One Life incassa 170 mila euro, Foglie al vento incassa 140 mila euro. Infine, chiude la top-ten Adagio, che con 128 mila euro sale a soli 627 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 21-24 DICEMBRE 2023

Wonka: €1.485.351, Totale: €5.388.211 Wish: €1.039.416, Totale: €1.039.416 Aquaman e il Regno Perduto: €899.358, Totale: €1.063.716 Santocielo: €551.962, Totale: €2.160.928 Ferrari: €424.985, Totale: €1.660.455 C’è Ancora Domani: €384.924, Totale: €31.321.811 Reinassance: A Film by Beyoncé: €205.097, Totale: €205.097 One Life: €170.040, Totale: €170.040 Foglie al Vento: €140.926, Totale: €154.625 Adagio: €128.578, Totale: €627.786

Fonte: Cinetel

