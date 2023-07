Sono 8.3 i milioni di dollari incassati da Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno al box-office americano giovedì. Il film con Tom Cruise sale quindi a 23.8 milioni di dollari in due giorni (incluse le anteprime di martedì pomeriggio e sera, ed esclusi i 2 milioni incassati nelle anteprime dei giorni precedenti). La speranza della Paramount è che, anche grazie all’ottimo passaparola che sta avendo, il film possa decollare definitivamente oggi e domani, allineandosi maggiormente alle previsioni che parlavano di un incasso di 90/100 milioni di dollari entro domenica sera. Al momento, però, sembra improbabile che il blockbuster riesca a raggiungere questa cifra: le attuali proiezioni parlano di 50 milioni nei tre giorni, 75 nei cinque giorni.

Per quanto riguarda il lancio internazionale, il film ha raccolto finora 39.8 milioni di dollari in due giorni in 48 territori: in alcuni paesi è uscito mercoledì, in molti vi sono state anteprime. Complessivamente, quindi, il film ha incassato 63.6 milioni di dollari in tutto il mondo nei primi due giorni di programmazione.

Tra i territori più “vivaci” la Corea del Sud, dove il film ha incassato 6.3 milioni di dollari in due giorni. In Australia ha raccolto 5.1 milioni di dollari finora.

In Cina ha debuttato con 7.9 milioni di dollari venerdì (cifra non inclusa nel computo globale dei due giorni), e grazie all’ottimo passaparola dovrebbe guidare il weekend con almeno 25 milioni di dollari.

Fonte: Deadline

