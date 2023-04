Giorno dopo giorno, Super Mario Bros. il film si sta trasformando sempre di più nel fenomeno dell’anno (finora) al box-office americano e internazionale. Il film d’animazione firmato Illumination e Nintendo ieri ha raccolto ben 55 milioni di dollari, una cifra enorme: nessun film aveva mai raggiunto un incasso simile in un venerdì non di esordio. In tre giorni (non festivi!) ha già superato i 100 milioni di dollari, arrivando a 113 milioni di dollari complessivi.

È chiaro che il passaparola sta funzionando, e che il pubblico americano sta identificando Super Mario Bros. come il film da vedere in queste feste pasquali. Sono diversi elementi a fare la fortuna di questo film, incluso il fatto che nei cinema USA non usciva un grande film per famiglie da molti mesi. A questo punto numerosi analisti sono convinti che sabato e domenica raccoglierà un altro centinaio di milioni di dollari, arrivando a 200/220 milioni di dollari in cinque giorni, anche se proiezioni più prudenziali parlano di 197 milioni.

Si guarda però ai dati globali per cercare un vero, grande record: l’idea infatti è che Super Mario Bros. riesca a raggiungere i 368 milioni di dollari globali in cinque giorni, se così fosse batterebb i 358 milioni di dollari di Frozen 2, diventando il maggiore esordio globale di sempre per un film d’animazione. Sarebbe anche il maggiore esordio globale di sempre per un film tratto da un videogioco, battendo Warcraft (210 milioni).

Tornando negli Stati Uniti, Air mostra di avere un ottimo potenziale come controprogrammazione: ieri ha raccolto altri 5.1 milioni di dollari, salendo a quasi undici milioni complessivi. Si stima che il film possa raggiungere i 20 milioni di dollari in cinque giorni, un dato incoraggiante se si pensa al fatto che il film di Ben Affleck appartiene a una categoria di film seri per adulti che al cinema non sta funzionando benissimo (inizialmente doveva persino uscire direttamente in streaming).

Al terzo posto venerdì scende Dungeons and Dragons, con 4.8 milioni di dollari e un calo del 68% rispetto al venerdì d’esordio (che includeva però le anteprime): 52 milioni complessivi per il film fantasy. Chiudono la top-five John Wick 4 con 4.8 milioni e un totale di 137 milioni di dollari, e Scream VI con 1.2 milioni di dollari e più di 100 milioni complessivi.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: ERC

