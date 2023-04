Incassi ancora più incredibili per Super Mario Bros. nel weekend: sono infatti arrivati i dati definitivi, e sono addirittura superiori rispetto alle proiezioni iniziali.

Negli Stati Uniti, il film non ha raccolto 87 milioni di dollari tra venerdì e domenica, ma 92 milioni di dollari: il record del miglior secondo weekend di sempre per un film d’animazione è ancora più saldo, visto che Frozen 2 lo deteneva precedentemente con 86 milioni di dollari. È anche il miglior secondo weekend dall’inizio della pandemia (battendo i 90 milioni di Top Gun: Maverick). Complessivamente, quindi, Super Mario Bros. ha raggiunto i 353 milioni di dollari in nordamerica.

Anche fuori dagli USA i dati definitivi sono nettamente superiori alle stime, perdendo solo il 39.3% rispetto al weekend d’esordio con 103.8 milioni di dollari e un totale di 339.8 milioni di dollari.

In tutto il mondo, quindi, Super Mario Bros. ha incassato 693.1 milioni di dollari, e lunedì ha raggiunto i 700 milioni di dollari in soli 13 giorni: verosimilmente arriverà al miliardo di dollari entro una decina di giorni.

