Buona partenza per: si prospettano ottimi incassi negli USA per il cinecomic della DC Comics, almeno a giudicare dalle anteprime di giovedì sera. La Warner Bros. ha infatti comunicato che il film ha raccolto 21.6 milioni di dollari: la cifra include gli eventi organizzati per i fan nel circuito IMAX e AMC martedì e mercoledì (si parla di 2 milioni al giorno), oltre alle proiezioni di ieri sera in 3.300 cinema (che dovrebbero rappresentare circa 17.6 milioni).

Per fare qualche confronto recente prepandemico, Joker nell’ottobre 2019 ottenne 13.3 milioni di dollari alle anteprime. In pandemia, invece, Black Widow ha raccolto 13.2 milioni di dollari, mentre Eternals ne ha incassati 9.5 milioni.

La critica, come noto, ha apprezzato The Batman e il passaparola potrebbe essere positivo. Va detto che la durata di ben tre ore potrebbe penalizzare gli incassi (ci sono infatti meno spettacoli), ma le attuali previsioni parlano di 120/140 milioni di dollari nel primo weekend, o addirittura 150 milioni. Con gli incassi di venerdì le idee dovrebbero chiarirsi di più, intanto la Warner Bros. ha confermato di aver raggiunto i 50 milioni di dollari in prevendite, e tenendo conto che The Batman sembra essere meno frontloaded rispetto a film come i cinecomic Marvel, sabato e domenica gli incassi dovrebbero essere molto buoni.

Ricordiamo che lunedì a New York City non ci sarà più l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, e in generale gli americani stanno tornando molto più volentieri a svolgere attività ricreative pre-pandemiche, il che dovrebbe beneficiare gli incassi.

