L’uomo pipistrello è tornato:ha stravinto il weekend negli Stati Uniti, e a quanto pare ha riportato parecchia gente al cinema in tutto il mondo dopo mesi di stanca dovuta all’ondata Omicron e alla penuria di prodotto di richiamo (il terreno era già stato preparato prima da Scream, poi da Assassinio sul Nilo e ancora da Uncharted).

Il cinecomic diretto da Matt Reeves ha raccolto ben 128 milioni di dollari in 4.417 cinema nordamericani, segnando di gran lunga il miglior esordio del 2022 e il secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia (è anche il secondo film, dopo i 260 milioni di Spider-Man: No Way Home, a superare i 100 milioni in tre giorni da due anni a questa parte). Costato 200 milioni di dollari, il film dura tre ore, costringendo quindi la maggior parte dei cinema a programmare uno spettacolo in meno al giorno. Ma tra le recensioni positive, una campagna marketing efficace e il desiderio del pubblico di tornare al cinema per vedere un film-evento (che per la prima volta dai tempi di Tenet non è uscito in contemporanea in streaming su HBO Max), questo primo weekend è stato davvero incoraggiante: quasi certamente i risultati definitivi ritoccheranno per eccesso l’incasso, toccando verosimilmente i 130 milioni (il punteggio CinemaScore è un ottimo A-). Per la cronaca, è già il film Warner che ha incassato di più dall’inizio della pandemia (Dune ha raggiunto i 109 milioni).

A livello internazionale, il film ha incassato 120 milioni di dollari in 74 territori tra mercoledì e domenica, per un esordio complessivo di ben 248.5 milioni di dollari. 22.3 milioni sono stati raccolti nel circuito IMAX.

Passando al secondo posto negli USA, Uncharted raccoglie altri 11 milioni di dollari, salendo sopra i 100 milioni complessivi (271.5 in tutto il mondo, ne è costati 120).

Al terzo posto tiene molto bene Dog, con 6 milioni di dollari e un totale di 40 milioni di dollari: ne è costati solo 15.

Seguono Spider-Man: No Way Home, con 4.4 milioni di dollari e un totale di 786.4 milioni di dollari (a questo punto non si esclude più che possa superare gli 800 a fine corsa), e Assassinio sul Nilo con 2.7 milioni di dollari e un totale di 37 milioni di dollari (105 in tutto il mondo).

INCASSI USA 4-6/3/2022

THE BATMAN – $128,500,000 / $128,500,000 UNCHARTED – $11,000,000 / $100,276,384 DOG – $6,034,481 / $40,007,274 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $4,400,000 / $786,488,223 ASSASSINIO SUL NILO – $2,727,000 / $37,094,747 SING 2 – $1,520,000 / $153,568,760 JACKASS FOREVER – $1,360,000 / $54,452,006 CYRANO – $683,607 / $2,575,557 GANGUBAI KATHIAWADI – $592,000 / $592,000 SCREAM – $570,000 / $80,225,807

Fonte: BOM