In attesa della scadenza dell’embargo sulle recensioni, vi abbiamo già fatto leggere una rassegna delle prime reazioni social di The Marvels, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Nia DaCosta in arrivo questa settimana nelle sale cinematografiche (ECCO I DETTAGLI).

Nel mentre, Deadline ha pubblicato anche le stime d’incasso aggiornate della pellicola per la quale è accaduto qualcosa di generalmente insolito per un cinecomic della Casa delle Idee: sono state riviste al ribasso. Se per The Marvels si prevedeva già un poco esaltante esordio nordamericano da 75/80 milioni – sostanzialmente la metà di quanto fatto nel 2019 da Captain Marvel – ora la previsione è scesa intorno ai 60 milioni. Sommati agli 80 milioni che dovrebbero arrivare dai mercati internazionali, si raggiungerebbe un totale di 140 milioni, inferiore al ben noto passo falso che i Marvel Studios hanno fatto con Eternals (160 milioni nel primo fine settimana) e anche a Black Widow che, nonostante il day-and-date a pagamento con Disney Plus in piene ondate di Covid, ne aveva raccolti 148.

Nelle ore scorse, per cercare di risvegliare interesse verso il cinecomic, i Marvel Studios hanno diffuso online un trailer finale che ha puntato parecchio sull’effetto nostalgia e sul collegare The Marvels ai fatti narrati dalle ormai storiche pellicole con gli Avengers originali.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023 negli USA, l’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

