è semplicemente inarrestabile: come avevamo previsto nel riportarvi le stime d’incasso del weekend, il passaparola intorno al film con Tom Cruise continua a essere così positivo da aver spinto ancora più in alto i dati di domenica.

Gli incassi definitivi del weekend negli USA sono stati infatti di 25 milioni di dollari venerdì (-23,5%), 36 milioni di dollari sabato (-5%) e di ben 29 milioni domenica (-20.9%), per un totale di 90 milioni di dollari (4 più degli 86 stimati). È l’ottavo miglior secondo weekend di tutti i tempi, sopra agli 84.5 milioni di dollari di Spider-Man: No Way Home, e il primo di tutti i tempi per un film che ha esordito con più di 100 milioni di dollari. Finora la pellicola ha raccolto 295.6 milioni di dollari, oggi ha superato i 300 milioni e se gli infrasettimanali dovessero continuare a essere molto buoni è possibile che nel giro di una settimana superi i 400 milioni di dollari.

Anche gli incassi definitivi internazionali del weekend sono superiori alle stime, con 86.3 milioni di dollari e un totale di 261.6 milioni di dollari. In tutto il mondo la pellicola ha raccolto già 557 milioni di dollari e a questo punto potrebbe tranquillamente superare il miliardo di dollari.