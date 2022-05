batte anche le più rosee aspettative, e debutta negli Stati Uniti con 51.8 milioni di dollari venerdì. Tradotto in incassi puri, escludendo quindi i 19.3 milioni delle anteprime di giovedì, parliamo di 32.5 milioni di dollari: un’ottimo punto di partenza per la pellicola della Paramount, che a questo punto conta di raccogliere 150 milioni di dollari in quattro giorni (è infatti in corso il weekend lungo del Memorial Day). Se così fosse, sarebbe il miglior weekend d’esordio di sempre per un film di, ovviamente senza contare l’inflazione. Sarebbe anche il miglior esordio di sempre nel weekend del Memorial Day: un bel record da stabilire in pandemia, e una soddisfazione per il cinema americano, che ha visto rinviare più volte questo atteso sequel. Imax e gli schermi PLF rappresentano circa il 40% degli incassi.

Segnali molto incoraggianti arrivano anche dal punteggio CinemaScore, che è un raro A+ (nel 1986 il primo Top Gun ottenne un punteggio A). Questo dovrebbe riflettere un passaparola molto positivo per il film, che potrebbe avere gambe decisamente lunghe.

Va segnalato che secondo i dati diffusi da EntTelligence (via Deadline), 3.6 milioni di spettatori americani hanno visto il film alle anteprime o nel primo giorno di disponibilità al cinema, battendo i 2 milioni di spettatori che videro Top Gun nel weekend del 16-18 maggio 1986.

Top Gun: Maverick, gli incassi internazionali

Ottimo anche l’andamento di Top Gun: Maverick al botteghino internazionale. Venerdì la pellicola ha incassato 24.5 milioni di dollari in 62 territori, che sommati agli incassi dei giorni precedenti e delle anteprime diventano 64.7 milioni di dollari. L’idea è che nel corso del weekend il film possa raccogliere 110 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti, per un lancio globale di oltre 250 milioni di dollari. Un risultato straordinario se si pensa che il film non ha una data d’uscita in Cina, che il mercato Russo è sotto embargo e che in Corea del Sud uscirà il mese prossimo.