ha debuttato con 6 milioni di dollari alle anteprime di giovedì pomeriggio / sera nei cinema nordamericani. Si tratta di un esordio superiore a quello di pellicole come(5.7 milioni),(5.9 milioni) e(5 milioni) e di poco inferiore a film più recenti come(6.3 milioni), ma va sottolineato che le anteprime sono iniziate alle 2 del pomeriggio e non alle 7 come abitudine.

I crimini di Grindelwald nel novembre del 2018 debuttò con 9.1 milioni di dollari alle anteprime, chiudendo il primo weekend con circa 62 milioni (e a fine corsa 154 negli USA e 654 nel mondo). Il primo, due anni prima, raccolse 8.7 milioni alle anteprime e chiuse il primo weekend con 74.4 milioni.

Le previsioni d’incasso attuali per il terzo film della saga sono di circa 40/45 milioni di dollari entro domenica sera, tuttavia non è da escludere che vengano superate (c’è chi parla anche di 50 milioni). Dopotutto, nonostante la critica non abbia accolto in maniera molto positiva il film (51% su RottenTomatoes), il pubblico sembra reagire decisamente meglio (84% audience score, il punteggio CinemaScore non è ancora stato diffuso).

In tutto il mondo, al momento, Animali Fantastici: i segreti di Silente ha incassato 56 milioni di dollari (ma il dato è aggiornato al weekend passato).

Vi terremo aggiornati!

Fonte: TheWrap