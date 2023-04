Ottimo esordio per La Casa – il risveglio del male alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti: il film ha infatti incassato circa 2.5 milioni di dollari in circa 3000 cinema con spettacoli a partire dalle ore 19.

Le previsioni per questo horror – costato una quindicina di milioni di dollari più il marketing – sono di un weekend da circa 16-17 milioni di dollari, ma gli esercenti sono più sicuri e propendono per un incasso di circa 20 milioni di dollari. Il dato della giornata di oggi chiarirà maggiormente le idee, ma l’impressione è che dopo lo scontro tra Renfield e L’esorcista del papa della settimana scorsa, da cui in particolare il primo film è uscito con le ossa rotte, questa settimana l’horror prodotto da Sam Raimi possa sorprendere e chiudere il weekend più verso i 23-25 milioni di dollari. Staremo a vedere.

Di sicuro il primo posto rimarrà saldamente in mano a Super Mario Bros. – il film, che ha raggiunto i 376 milioni di dollari mercoledì e un totale globale di oltre 720 milioni di dollari. Per il weekend si prevedono almeno altri 45/50 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate