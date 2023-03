Che l’esordio sarebbe stato migliore delle già rosee aspettative era nell’aria, ma ora è certo: sono infatti arrivati i dati delle anteprime di John Wick 4 che si sono svolte giovedì sera negli Stati Uniti, e sono a dir poco entusiasmanti.

Il film ha infatti incassato 8.9 milioni di dollari: è la cifra più alta raccolta alle anteprime da un film con il divieto ai minori (rated R) dall’inizio della pandemia, battendo Nope, che aveva raccolto 6.7 milioni di dollari.

È anche una cifra molto più alta di quella incassata da John Wick 3 (5.9 milioni di dollari), ma anche blockbuster come Fast & Furious 9 (7.3 milioni) o Black Adam (7.6 milioni).

Le previsioni dell’industria sul weekend negli ultimi giorni si erano assestate tra i 65 e i 70 milioni di dollari, battendo quindi il record del terzo film (la saga ha totalizzato weekend d’esordio progressivamente sempre migliori: 14 milioni il primo film, 30.4 milioni il secondo, 56.8 milioni il terzo). In realtà, con queste anteprime è lecito pensare che si possa puntare ancora più in alto, tra i 70 e gli 80 milioni di dollari in tre giorni.

Il quarto film della saga è anche il più costoso: parliamo di un budget intorno ai 100 milioni di dollari. Va detto che anche l’esordio globale dovrebbe essere, in proporzione, superiore a quello del terzo (in Italia parlano già chiaro i dati di giovedì): senza dubbio ben al di sopra dei 100 milioni di dollari.

