Con 4.5 milioni di dollari incassati alle anteprime di giovedì sera, Aquaman e il regno perduto apre la sua corsa al box-office americano. Non si tratta di un debutto particolarmente incoraggiante: è la metà di quanto incassò Aquaman, ed è il quarto risultato peggiore alle anteprime per un film dell’Universo Cinematografico DC. Il cinecomic non è stato premiato dalle recensioni, piuttosto negative, e domani vedremo se almeno il punteggio CinemaScore regalerà qualche notizia positiva. Ma per il momento le proiezioni sul weekend natalizio non sono particolarmente positive: ci si aspetta infatti un incasso di poco inferiore ai 30 milioni di dollari nei tre giorni, e di poco inferiore ai 40 milioni nei quattro giorni (Natale cade di lunedì). Costato 250 milioni di dollari, il film ha davanti a sè tutte le feste per cercare di recuperare il più possibile. Il primo Aquaman incassò 67 milioni di dollari nel suo primo weekend, nel 2018, e chiuse la sua corsa a ben 335 milioni di dollari (e 1.15 miliardi in tutto il mondo).

Giovedì sera Prendi il volo – Migration ha debuttato con 1.5 milioni di dollari, dovrebbe incassare una quindicina di milioni nel weekend lungo.

Sempre parlando di anteprime, interessante il debutto di Anyone But You: la commedia vietata ai minori con Glen Powell e Sydney Sweeney ha raccolto 1.2 milioni ieri, un dato inferiore ai 2.2 milioni di Fidanzata in affitto, ma che potrebbe garantire un weekend lungo (da controprogrammazione) vicino ai 10 milioni.

Infine il film drammatico The Iron Claw ha raccolto 620 mila dollari alle anteprime di giovedì sera: sempre come controprogrammazione natalizia, dovrebbe raccogliere 5.6 milioni in quattro giorni.

Ricordiamo che il giorno di Natale uscirà anche Il colore viola, che potrebbe debuttare con una decina di milioni nel primo giorno di sfruttamento.

Fonte: The-Numbers

