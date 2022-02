Il weekend del, tradizionalmente, non è mai molto trafficato nei cinema americani, in particolare la domenica della partita, e anche quest’anno è andata così nonostante le nuove uscite.

A dominare la classifica Assassinio sul Nilo, che ha vinto il weekend con soli 12.8 milioni di dollari: si tratta di una cifra di molto inferiore ai 28.7 milioni di dollari del predecessore, che poi chiuse la sua corsa a 107 milioni di dollari (e 353 milioni complessivi). Tra i vari problemi incontrati da questo sequel, oltre alla cosiddetta bad publicity legata a uno dei protagonisti, anche il Covid che sta tenendo il pubblico maturo (cui secbra puntare la pellicola) a casa. Costato circa 90 milioni di dollari, Assassinio sul nilo ha raccolto altri 20.7 milioni di dollari in 47 territori.

Scende al secondo posto Jackass Forever, con 8 milioni di dollari e un calo di circa il 65% rispetto alla settimana scorsa (una frenata così brusca è da imputare principalmente al Super Bowl). Complessivamente, il film ha raccolto 37.4 milioni di dollari negli USA e 47 in tutto il mondo.

Apre al terzo posto Marry Me – Sposami, con 8 milioni di dollari: un buon esordio per una commedia costata 23 milioni di dollari, peraltro lanciata in contemporanea in streaming su Peacock. In tutto il mondo ha incassato finora 8.5 milioni in 65 territori.

Quarta posizione per Spider-Man: No Way Home, con 7.1 milioni di dollari e un totale di 759 milioni di dollari. Oggi o domani supererà i 760 milioni di Avatar. In tutto il mondo è salito a 1.8 miliardi di dollari, e deve ancora uscire in Cina.

Apre al quinto posto Blacklight, con 3.6 milioni di dollari, un esordio veramente negativo per un film con Liam Neeson.

Da notare il crollo al settimo posto di Moonfall, con 2.8 milioni di dollari e un totale di soli 15.5 milioni di dollari, e i quasi 129 milioni di dollari complessivi di Scream.

Fuori dagli USA, intanto, Uncharted è uscito in 15 territori tra cui il Regno Unito (6.4 milioni di dollari), per un totale di 21.5 milioni di dollari. Un buon esordio che farà da preludio all’apertura la settimana prossima negli USA?

Fonte: BOM