Incassi USA: Avatar 2 in testa giovedì, M3GAN parte benissimo alle anteprime

La corsa di Avatar: la via dell’acqua negli Stati Uniti deve affrontare la prima competizione del 2023: si tratta di M3GAN, che giovedì sera ha mostrato di avere un ottimo potenziale al box-office grazie ai 2.8 milioni di dollari incassati alle anteprime serali.

La commedia horror ha dalla sua una spinta virale notevole (in particolare sul popolare social TikTok) che potrebbe averne ampliato il target, ottime recensioni della critica americana e il rating PG-13 (che ne amplia le possibilità a livello promozionale). Ecco quindi che negli ultimi giorni le proiezioni sul weekend sono salite dagli iniziali 20 milioni di dollari ai possibili 30 se non 35 milioni di dollari in tre giorni.

Passando ad Avatar: la via dell’acqua, ieri il blockbuster ha raccolto 6.8 milioni di dollari, il miglior terzo giovedì di sempre (non festivo) negli Stati Uniti. Sta tenendo molto meglio di Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick e persino del primo Avatar, e complessivamente ha raggiunto i 471.8 milioni di dollari: nel corso del weekend supererà i 500 milioni di dollari.

Fuori dagli USA ieri il film ha raccolto 23.4 milioni di dollari, salendo a 1.08 miliardi che diventano 1.55 miliardi in tutto il mondo.

