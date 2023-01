Incassi USA: Avatar 2 in testa venerdì, vincerà il weekend del MLKD

Sarà sempre Avatar: la via dell’acqua a dominare il weekend di Martin Luther King, il primo weekend festivo dell’anno negli Stati Uniti. Un weekend di quattro giorni (lunedì è la festività del Martin Luther King Day) nel quale gli incassi torneranno a crescere prima di un atteso calo fisiologico a fine mese.

Il film di James Cameron ieri ha raccolto altri 7 milioni di dollari, un po’ sotto le aspettative ma quanto basta per guidare la classifica: ci si aspetta almeno una trentina di milioni in tre giorni, che saliranno a 36 lunedì. Complessivamente finora il blockbuster ha incassato 550 milioni di dollari, che salgono a 1.76 miliardi in tutto il mondo.

Al secondo posto venerdì troviamo M3GAN, con 4.9 milioni di dollari e un totale di 43.3 milioni di dollari in otto giorni: si tratta di un’ottima tenuta dovuta a un passaparola decisamente positivo.

L’espansione in oltre 3800 cinema di A Man Called Otto ha giovato alla pellicola con Tom Hanks, che venerdì si è piazzata al terzo posto con 4 milioni di dollari e 10.2 milioni complessivi. Al quarto posto apre Plane, con 3.5 milioni di dollari: il film con Gerard Butler dovrebbe chiudere il weekend con una decina di milioni di dollari.

Quinta posizione per Il gatto con gli stivali 2, che continua a tenere molto bene (è l’unico titolo per famiglie a disposizione) e incassa altri 3 milioni di dollari, salendo a 96 milioni di dollari, che diventano 208 in tutto il mondo.

Apre fuori dalla top-five House Party: il film Warner Bros. doveva uscire su HBO Max ma è stato “promosso” per il cinema. Purtroppo la totale assenza di promozione lo ha di fatto reso invisibile, con soli 1.4 milioni di dollari venerdì.

