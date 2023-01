Incassi USA: Avatar 2 vince il weekend lungo del MLKD e supera gli 1.9 miliardi in tutto il mondo

Con 119 milioni di dollari si chiude un weekend del Martin Luther King Day decisamente ricco al box-office americano: un inizio 2023 promettente al botteghino, con incassi ben distribuiti lungo la classifica. È la prima volta da luglio del 2022 infatti che ben cinque pellicole superano abbondantemente i 10 milioni di dollari, e con i dati di lunedì (la festività del Marthin Luther King Day) gli incassi del weekend sono cresciuti notevolmente registrando anche incrementi nei dati definitivi.

A guidare la classifica sempre lui, Avatar: la via dell’acqua, che raccoglie ben 40.6 milioni di dollari: i 7.3 milioni di dollari incassati lunedì sono il quarto maggiore incasso di sempre per questa festività e il secondo miglior quinto lunedì di sempre dopo Avatar. Complessivamente il film ha raccolto 571 milioni di dollari, e ha superato ufficialmente gli 1.9 miliardi di dollari globali.

Al secondo posto tiene molto bene M3GAN, con 21.7 milioni in quattro giorni e un totale di ben 60.2 milioni di dollari in undici giorni (oltre 90 in tutto il mondo).

Ma la vera sorpresa è quella de Il gatto con gli stivali 2, che con i dati lunedì (in cui si è piazzato al secondo posto!) sale a ben 19 milioni di dollari in quattro giorni, superando i 112 milioni di dollari negli USA e sfiorando i 250 milioni in tutto il mondo. Una tenuta veramente notevole: parliamo di un moltiplicatore di 9x tra il weekend d’esordio e l’incasso complessivo, che a fine corsa supererà abbondantemente i 150 milioni di dollari negli USA.

Quarto posto per A Man Called Otto: il film con Tom Hanks incassa ben 15.3 milioni di dollari, salendo a 21 milioni di dollari complessivi. Infine, chiude la top-five la nuova uscita Plane, con 12 milioni di dollari in quattro giorni, un dato al di sopra delle aspettative.

INCASSI USA WEEKEND 13-16 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $40,600,000 / $572,401,348 M3GAN – $21,720,000 / $60,253,510 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $19,040,000 / $112,009,975 A MAN CALLED OTTO – $15,325,000 / $21,548,126 PLANE – $12,025,000 / $12,025,000 HOUSE PARTY – $4,415,000 / $4,415,000 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $2,800,000 / $449,712,372 THE WHALE – $1,803,825 / $11,096,765 WHITNEY – $1,520,000 / $22,248,718 WALTAIR VEERAYA – $1,200,000 / $1,200,000

Fonte: BOM