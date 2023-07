Il punteggio CinemaScore A riserva spesso delle sorprese in positivo: questi sondaggi di gradimento riflettono infatti il passaparola dei film, e nel caso di Barbie e Oppenheimer sembra che il passaparola sia migliore del previsto.

Lo dimostrano i dati definitivi del weekend negli Stati Uniti, che rivelano come la doppietta Barbenheimer sia andata ancora meglio di quanto pronosticato dagli analisti (come peraltro anticipavamo nel nostro podcast), che nel diffondere i dati del weekend riportano i definitivi di venerdì e sabato e fanno delle proiezioni sulla domenica. Ecco: domenica sia Barbie che Oppenheimer sono calati molto meno di quanto anticipavano le proiezioni, merito ovviamente del passaparola (che lascia quindi immaginare anche un ottimo lunedì, si parla già di 20 milioni di dollari).

Per la precisione, Barbie ha raccolto 162 milioni di dollari (ben 7 milioni più dei 155 inizialmente comunicati!), per un totale di 356 milioni in tutto il mondo. Ecco la suddivisione giornaliera, che mostra l’incredibile tenuta del sabato sul venerdì e della domenica sul sabato:

22.3 milioni alle anteprime di giovedì

48.2 milioni venerdì

47.8 milioni sabato

43.7 milioni domenica

Per quanto riguarda Oppenheimer, il film di Christopher Nolan ha raccolto 82.4 milioni di dollari (due milioni sopra gli 80.5 milioni iniziali), per un totale di 180 milioni in tutto il mondo. Ecco la suddivisione, anche in questo caso colpisce l’incremento di sabato e soprattutto la grandissima tenuta di domenica, rarissima per un film drammatico vietato ai minori:

10.5 milioni alle anteprime di giovedì

22.6 milioni venerdì

26.1 milioni sabato

23.2 milioni domenica

Insieme, Barbenheimer ha rappresentato un incasso di 536 milioni di dollari in tutto il mondo in cinque giorni.

Vi terremo aggiornati!

Classifiche consigliate