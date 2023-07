Continua la corsa senza sosta di Barbie al box-office americano. Anche mercoledì il film di Greta Gerwig ha registrato incassi da capogiro, perdendo solo il 12% rispetto al giorno precedente e raccogliendo la bellezza di 23 milioni di dollari.

Si tratta del secondo miglior mercoledì di sempre in un giorno non festivo o appartenente alle festività natalizie: secondo solo ad Avengers: Endgame (che dalla sua aveva anche le sale IMAX e PLF, lo ricordiamo, che attualmente invece sono riservate a Oppenheimer). Inutile dire che è anche il maggiore incasso di sempre per un film Warner Bros. nella giornata di mercoledì (Il Cavaliere Oscuro raccolse 18.4 milioni nel 2008).

Complessivamente Barbie ha raggiunto i 237 milioni di dollari in soli sei giorni negli Stati Uniti: inutile dire che nel corso del weekend ci si aspetta superi abbondantemente i 300 milioni.

Tiene bene anche Oppenheimer, che mercoledì ha raccolto 10 milioni di dollari, salendo a 117 milioni di dollari complessivi negli USA.

Fonte: The-Numbers

