Incassi USA: Black Adam debutta con 27 milioni di dollari venerdì

Ottimo venerdì d’esordio per Black Adam al box-office americano: il cinecomic della Warner Bros. ha raccolto 26.8 milioni di dollari, inclusi 7.6 milioni di dollari provenienti dalle anteprime di giovedì pomeriggio e sera.

Si tratta del quinto giorno d’esordio più alto nel mese di ottobre, e il più alto di sempre nella carriera di The Rock (battendo i 23.6 milioni di Hobbs & Shaw). Distribuito in 4.400 cinema nordamericani, il film dovrebbe chiudere il weekend con circa 62 milioni di dollari, anche se ci sono buone possibilità che salga a 65 milioni complessivi (il punteggio CinemaScore è B+, lo stesso di cinecomic come Venom, Venom 2, Joker, The Suicide Squad, Birds of Prey, Wonder Woman 1984). Si tratterebbe del primo film a debuttare sopra i 50 milioni di dollari da quando, a luglio, Thor: Love and Thunder ha incassato 144 milioni di dollari. L’assenza di blockbuster di rilievo, in questi mesi, ha provocato forti rallentamenti al box-office, che questa settimana potrebbe finalmente tornare a livelli più consueti.

Ottimo esordio per Ticket to Paradise, che debutta al secondo posto con 6.4 milioni di dollari (1.1 milioni di anteprime): in tre giorni potrebbe raccogliere tra i 16 e i 20 milioni di dollari, un’ottima contro programmazione per un film che va a rendere più variegata l’offerta del weekend per gli spettatori americani.

Terza posizione per Smile, che tiene decisamente bene (-32%) e incassa 2.6 milioni di dollari. L’ottimo passaparola a un mese dall’uscita permetterà al film di chiudere il weekend tra gli 8.5 e i 10 milioni di dollari, superando abbondantemente i 100 milioni di dollari complessivi.

Al quarto posto troviamo Halloween Ends, con 2.4 milioni di dollari: è un crollo dell’88% rispetto a venerdì scorso. Si prevede che nel weekend rimanga al quarto posto, incassando circa 8 milioni di dollari in tre giorni: un calo dell’80%, molto superiore al -71% di Halloween Kills che già era stato notevole. Appare evidente che la disponibilità in streaming su Peacock (ma anche il passaparola non proprio positivo, con un CinemaScore C+) stia avendo un impatto non indifferente.

Fonte: BOM