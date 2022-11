Incassi USA: Black Panther 2 guida il Ringraziamento, pesa il flop di Strange World

È stato un Ringraziamento di luci e ombre per il box-office americano, e per la stessa Disney. Se da un lato Black Panther: Wakanda Forever ha guidato la classifica della festività, e dominerà il box-office di tutto il weekend lungo, pesa parecchio l’insuccesso di Strange World: il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, costato 180 milioni di dollari, si sta rivelando infatti un flop in tutto il mondo.

Giovedì il cinecomic Marvel ha raccolto altri 8.1 milioni di dollari, portandosi così a 321 milioni di dollari complessivi e 579 milioni in tutto il mondo. Strange World, per contro, ha raccolto solo 2.5 milioni di dollari, perdendo addirittura il 40% rispetto al giorno d’esordio e salendo a 6.7 milioni di dollari in due giorni. È un dato davvero preoccupante per la pellicola, e la pandemia non può essere incolpata, perché un anno fa Encanto raccoglieva 40.3 milioni di dollari in cinque giorni. Ci sarà tempo per analizzare ciò che è successo, ma è chiaro che il marketing non ha funzionato (non a caso fino all’ultimo aleggiava un certo mistero sull’argomento del film). Non solo: il pubblico americano sta iniziando a dare per scontata l’uscita dei film d’animazione Disney in streaming, e questo risultato è l’ennesimo segnale abbastanza chiaro delle conseguenze di un messaggio su cui la major sembra aver insistito molto in pandemia e che ora sta causando dei danni (pochi mesi fa anche Lightyear ha floppato).

Al terzo posto nel giorno del Ringraziamento figura Glass Onion – Knives Out: i dati non sono stati diffusi ufficialmente da Netflix, come noto, ma secondo i competitor nei 638 cinema in cui è stato distribuito il film di Rian Johnson ha raccolto 1.9 milioni di dollari, perdendo solo il 5% rispetto al giorno d’esordio e ottenendo una grande media per sala. Alla fine, si rivelerà la vera sorpresa del weekend: si parla di circa 12/14 milioni di dollari in cinque giorni.

Per quanto riguarda le altre nuove uscite del weekend, sembrano tutte deludere le aspettative. Devotion, film drammatico con Jonathan Majors e Glen Powell, giovedì ha raccolto 1.2 milioni di dollari e dovrebbe chiudere il weekend lungo con 8.5 milioni di dollari.

The Fabelmans sale al settimo posto grazie all’espansione in 638 cinema, ma raccoglie solo 480 mila dollari, e dovrebbe chiudere il weekend con soli tre milioni. Bones and All, distribuito in addirittura 2700 cinema, giovedì ha incassato 430 mila dollari, e punta a chiudere il weekend lungo con 3.5 milioni di dollari.

Fonte: BOM