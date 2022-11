Continua il weekend lungo del Ringraziamento negli Stati Uniti. Dopo un giovedì festivo decisamente tranquillo, ieri i cinema si sono riempiti, come è tradizione del Black Friday. Ad avvantaggiarsi è stato soprattutto Black Panther: Wakanda Forever, che è passato dagli 8.1 milioni di giovedì a ben 18.2 milioni di dollari raccolti venerdì, in crescita persino rispetto a venerdì scorso (+1%). Complessivamente il cinecomic ha raccolto finora 340 milioni di dollari negli USA, e dovrebbe chiudere domenica sera abbondantemente sopra i 350 milioni di dollari.

Se la Disney da un lato festeggia per i risultati del film Marvel, dall’altro si lecca le ferite per gli incassi di Strange World: il film d’animazione venerdì ha raccolto solo 5.2 milioni di dollari, salendo a 11.8 milioni di dollari in tre giorni. Si tratta di un dato veramente basso per una pellicola che porta sulle spalle un budget di 180 milioni di dollari e che non sta sfondando nemmeno all’estero.

La sorpresa del weekend potrebbe essere Glass Onion: Knives Out. Netflix non comunica i dati d’incasso dei suoi film, ma gli studios rivali stanno comunicando stime molto interessanti per la pellicola distribuita in poco più di 600 cinema in giro per gli Stati Uniti. C’è chi stima che potrebbe piazzarsi al terzo posto della classifica nel weekend nonostante la distribuzione limitata, con un dato attorno ai 12 milioni di dollari in cinque giorni (viene quindi da chiedersi quanti soldi abbia lasciato sul tavolo Netflix rinunciando a una distribuzione più ampia e più lunga). Nel weekend lungo del 2019, Cena con Delitto incassò 41.4 milioni di dollari.

Fonte: BOM