Incassi USA, Black Panther: Wakanda Forever si prepara a vincere il Ringraziamento. E Glass Onion?

Sarà Black Panther: Wakanda Forever a dominare il box-office in quello che preannuncia un weekend lungo del Ringraziamento decisamente sotto tono rispetto ai fasti del passato pre-pandemico negli Stati Uniti. Poche le nuove uscite, e anche il nuovo film Walt Disney Animation, Strange World, sembra destinato a floppare: lontani insomma sono i record di Frozen e del suo sequel.

A guidare la classifica del mercoledì prefestivo è il cinecomic Marvel, che ieri ha incassato altri 10 milioni di dollari: si prevedono una sessantina di milioni aggiuntivi nei cinque giorni festivi. Al momento il film ha raggiunto i 313 milioni di dollari, che salgono a 570 in tutto il mondo (a breve verranno superati i 600 milioni).

Debutta al secondo posto Strange World, con soli 4.2 milioni di dollari e un debutto previsto di circa 24 milioni in cinque giorni: costato la bellezza di 180 milioni di dollari, il film potrebbe diventare uno dei peggiori flop di Walt Disney Animation Studios. Un anno fa Encanto aveva esordito con 40.3 milioni di dollari in un contesto pandemico ben più pesante, e con la certezza del lancio in streaming su Disney+ solo un mese più tardi.

Apre al terzo posto Devotion: il film Sony raccoglie 1.8 milioni di dollari e in cinque giorni dovrebbe riuscire a superare i 10 milioni complessivi. Segue The Menu, con 1 milione di dollari e un totale di 12.4 milioni di dollari.

Al sesto posto troviamo Bones and All: il film di Luca Guadagnino è stato lanciato in distribuzione limitata lo scorso weekend, per poi espandersi in 2700 cinema per il Ringraziamento, una strategia poco comprensibile per il genere di film, che infatti ieri ha raccolto solo 900 mila dollari e dovrebbe chiudere il weekend con poco più di 4 milioni di dollari in cinque giorni.

Anche The Fabelmans ha subito un’espansione da 4 a 600 cinema che non sembra averlo avvantaggiato particolarmente: ieri il film di Steven Spielberg ha raccolto 400mila dollari e nel weekend dovrebbe raccoglierne circa tre.

Non sono pervenuti dati per Glass Onion: Knives Out, che ieri è uscito in circa 600 cinema. Netflix non comunica infatti gli incassi dei suoi film, tuttavia i competitor hanno stimato che ieri la pellicola abbia raccolto tra i 2 e i 2.5 milioni di dollari, che in cinque giorni potrebbero diventare tra i 10 e i 12 milioni di dollari: un dato niente male.

Ricordiamo che nel 2019 nel weekend lungo del Ringraziamento vennero incassati circa 260 milioni di dollari. L’anno scorso ne vennero raccolti 142, e quest’anno si stima che potrebbero scendere a 120.

