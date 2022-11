Incassi USA, Black Panther: Wakanda Forever in testa venerdì, si punta a un weekend da 65 milioni

Sarà Black Panther: Wakanda Forever a dominare la classifica del weekend negli Stati Uniti. Un weekend che rappresenta il grande respiro prima del weekend del Ringraziamento, dove il cinecomic potrebbe raccogliere ancora parecchio al botteghino, nonostante la concorrenza che proviene dalla stessa Disney con Strange World e da altri film come The Fabelmans.

LEGGI – La recensione

Ieri Wakanda Forever ha raccolto altri 17.9 milioni di dollari al box-office americano, con una brusca frenata del 78.7% rispetto a una settimana fa. Per fare un confronto recente, Doctor Strange nel multiverso della follia aveva perso l’81% nel suo secondo venerdì. Complessivamente il cinecomic sale a 238 milioni di dollari e punta a un weekend da 63/65 milioni di dollari, con un calo che si avvicina al 65% rispetto al weekend d’esordio (ma c’è chi punta a 68/70 milioni di dollari, ricordiamo che il CinemaScore A riflette moltiplicatori abbastanza alti).

Apre al secondo posto The Chosen: Season 3, con ben 3.7 milioni di dollari e la possibilità di raccogliere una decina di milioni nel weekend. Si tratta dei primi due episodi di una serie a stampo religioso distribuita da Fathom Events in circa duemila cinema.

Per quanto riguarda The Menu, il film ha raccolto 3.6 milioni di dollari venerdì, e potrebbe chiudere il weekend tra i 7 e i 10 milioni di dollari, in linea con quanto aveva fatto Barbarian qualche tempo fa.

Al quarto posto Black Adam, che incassa 915 mila dollari, mentre al quinto posto Ticket to Paradise incassa 880 mila dollari. L’altra nuova uscita del weekend, She Said, non sembra aver attirato molto l’attenzione: il film Universal sullo scandalo Weinstein ieri si è piazzato sesto con 800 mila dollari.

Fonte: BOM