Incassi USA, Black Panther: Wakanda Forever batte il record d’esordio di novembre!

Grande weekend per Black Panther: Wakanda Forever al box-office americano: il cinecomic dei Marvel Studios, in linea con le aspettative degli analisti che parlavano di un esordio tra i 175 e i 205 milioni di dollari, ha incassato ben 180 milioni di dollari in tre giorni. Non è il miglior weekend dell’anno (quello appartiene ai 187 milioni di dollari di Doctor Strange nel multiverso della follia), ma è il miglior esordio di sempre per il mese di novembre.

Difficile come sempre fare i confronti con i film pre-pandemici, ma vale la pena menzionare che l’esordio è inferiore del 10% a quello di Black Panther, che però uscì in un weekend festivo di febbraio (ma comunque quel film fu un fenomeno che colse di sorpresa tutti). È comunque l’ottavo miglior esordio di sempre per i Marvel Studios, e la sua media di quasi 41 mila dollari per sala è la quarta migliore dell’anno (la seconda dopo Doctor Strange se si considerano solo le wide release).

Va sottolineato come il punteggio CinemaScore rifletta un passaparola molto positivo, e quindi anche se difficilmente il film avrà la tenuta che ebbe il primo (debutto da 200 milioni, fine corsa da 700 milioni), con un punteggio A e la scarsa competizione delle prossime settimane dovrebbe avere un moltiplicatore di 3.5, quindi i 600 milioni complessivi dovrebbe superarli.

Ottimo l’esordio internazionale: Wakanda Forever ha raccolto 180 milioni di dollari in 50 territori, per un lancio globale da 330 milioni di dollari. A dominare la classifica c’è il Regno Unito con 15 milioni di dollari, seguito dalla Francia con 13.7 milioni di dollari, il Messico con 12.8 milioni di dollari, la Corea del Sud con 8.9 milioni di dollari e il Brazile con 7.1 milioni di dollari. Non è stata annunciata una data d’uscita in Cina, dove il primo film incassò 105 milioni di dollari (aprendo tre settimane dopo).

Tornando agli Stati Uniti, seconda posizione nel weekend per Black Adam che incassa altri 8.6 milioni di dollari e sale così a 151 milioni di dollari in tre settimane. In tutto il mondo il cinecomic ha raccolto 352 milioni di dollari, e difficilmente raggiungerà i 400 milioni a fine corsa, a dimostrazione che il passaparola del film non è stato particolarmente positivo.

Al terzo posto troviamo Ticket to Paradise: con un’ottima tenuta e altri 6.1 milioni di dollari il film rappresenta ancora una volta una controprogrammazione e sale a 56 milioni di dollari. Sempre controprogrammazione per Il talento di Mr. Crocodile, unico film per famiglie in classifica, che perde solo il 5% e incassa 3.2 milioni di dollari salendo a 40.1 milioni complessivi.

Chiude la top-five Smile, con 2.3 milioni di dollari e un totale di 102 milioni di dollari.

Da notare, in classifica, l’ottima tenuta de Gli spiriti dell’isola, che rimane al settimo posto e incassa altri 1.7 milioni di dollari, salendo a 5.7 milioni di dollari. Crolla dell’84% One Piece Film: Red, che chiaramente era molto frontloaded e sale a 12.7 milioni complessivi.

Infine, The Fabelmans ha aperto in quattro cinema a New York City e Los Angeles, ottenendo 160 mila euro con una media di 40 mila dollari per sala. È la quinta miglior media dell’anno, la pellicola di Steven Spielberg uscirà poi in distribuzione ampia durante il Ringraziamento.

INCASSI USA WEEKEND 11/13 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $180,000,000 / $180,000,000 BLACK ADAM – $8,600,000 / $151,123,090 TICKET TO PARADISE – $6,100,000 / $56,512,445 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $3,200,391 / $40,840,000 SMILE – $2,330,483 / $102,777,000 PREY FOR THE DEVIL – $2,010,000 / $16,961,244 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – $1,700,000 / $5,784,663 ONE PIECE FILM: RED – $1,447,807 / $12,768,073 TILL – $618,254 / $8,038,426 ARMAGEDDON TIME – $352,000 / $1,582,570

