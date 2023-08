È un esordio modesto quello di Blue Beetle alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti, in linea con le previsioni che non inquadrano il nuovo film DC come un blockbuster (ha un budget di 125 milioni di dollari, la metà di The Flash).

Il cinecomic ha incassato 3.3 milioni di dollari ieri sera, ed è il primo film DC a uscire in meno di 4000 cinema in nordamerica, a dimostrazione che diversi esercenti hanno preferito tenersi stretti ancora un po’ Barbie e Oppenheimer. Detto questo, l’incasso è in linea con quello di Shazam! 2, ma superiore ai recenti La casa dei fantasmi e Shark 2: l’abisso. Si prevede che nel weekend possa incassare tra i 25 e i 32 milioni di dollari, ma un’idea più precisa potremo farcela domani quando arriveranno i dati di venerdì. Certo è che la Warner Bros. ha scelto un approccio diverso dal solito per la promozione di Blue Beetle, in mancanza del cast per via dello sciopero della SAG ha mobilitato la comunità ispanica e non è escluso che possa esserci qualche sorpresa in tal senso.

Questo weekend esce anche Strays (da noi noto come Doggy Style – Quei bravi randagi), che dovrebbe incassare tra i 15 e i 17 milioni, una cifra un po’ deludente per una commedia vietata ai minori tra le poche distribuite quest’anno.

