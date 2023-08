Come previsto, è Blue Beetle il primo film a battere Barbie detronizzando il blockbuster di Greta Gerwig dopo un mese di dominio incontrastato della classifica americana. Lo ha fatto però con una cifra inferiore alle attese: si pensava infatti che il cinecomic DC avrebbe sfiorato, se non superato, i 30 milioni di dollari, e invece ha chiuso il weekend con 25.4 milioni di dollari, il secondo peggior esordio di sempre per un film del franchise dopo Wonder Woman 1984 (che però era penalizzato dall’uscita in poche sale a causa dei lockdown). Accolto positivamente dalla critica, Blue Beetle ha un CinemaScore B+ (ma il gradimento sale nella comunità ispanica, sulla quale si punta per il passaparola delle prossime settimane). Anche l’esordio internazionale è stato molto modesto, con un weekend globale di soli 43 milioni di dollari. L’aspetto positivo è che il film è costato poco più di 100 milioni di dollari, e inizialmente era previsto per la piattaforma streaming MAX.

Seconda posizione, dicevamo, per Barbie che incassa 21.5 milioni di dollari e sale a 567 milioni di dollari complessivi: in tutto il mondo la pellicola ha ora superato gli 1.28 miliardi di dollari. Al terzo posto troviamo Oppenheimer, con altri 10.6 milioni di dollari e un totale di 285 milioni di dollari che salgono a oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tartarughe Ninja: Caos mutante, al quarto posto, incassa 8.4 milioni di dollari e sale a 88.1 milioni di dollari, che diventano 118 in tutto il mondo (il film ne è costati una settantina escluso il marketing), mentre debutta solo al quinto posto Doggy Style – Quei bravi randagi (Strays). La commedia vietata ai minori non fa breccia nel pubblico: il lancio è stato profondamente penalizzato dall’impossibilità del cast di promuovere la pellicola (a causa dello sciopero degli attori).

Seguono altri film in tenitura, tra cui segnaliamo Talk to Me che mostra una tenuta notevole e incassa altri 3.1 milioni di dollari, salendo a 37.3 milioni complessivi.

INCASSI USA WEEKEND 18-20 AGOSTO 2023

Blue Beetle – $25,400,000 – Tot. $25,400,000 Barbie – $21,500,000 – Tot. $567,282,865 Oppenheimer – $10,600,000 – Tot. $285,231,735 Tartarughe Ninja: Caos mutante – $8,425,000 – Tot. $88,130,087 Doggy Style – Quei bravi randagi – $8,300,000 – Tot. $8,300,000 Shark 2 – l’abisso – $6,730,000 – Tot. $66,557,000 Talk to Me – $3,157,683 – Tot. $37,366,393 La casa dei fantasmi – $3,000,000 – Tot. $58,832,155 Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno – $2,725,000 – Tot. $164,614,000 Demeter – Il risveglio di Dracula – $2,500,000 – Tot. $11,361,500

Fonte: BOM

