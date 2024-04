A24 ha approfittato di un momento decisamente fiacco al box-office americano per piazzare la sua più grande scommessa, e ha vinto. Civil War ha infatti battuto le aspettative, piazzandosi al primo posto della classifica con 25.7 milioni di dollari in tre giorni, ben al di sopra dei 15/20 previsti da molti. Circa il 16% degli incassi è arrivato dai 400 schermi concessi dal circuito IMAX (4.2 milioni di dollari).

Si tratta di un dato straordinario per lo studio, che ha puntato sul film di Alex Garland per garantirsi il miglior esordio di sempre (la cifra più vicina sono i 13 milioni raccolti nel 2018 da Hereditary). È anche un film decisamente più costoso rispetto alla media dei prodotti A24, a dimostrazione dell’ambizione dello studio.

Gli spettatori americani sembrano aver apprezzato con riserva il film, concedendo un punteggio CinemaScore di B-, che si riflette già sulla frenata di domenica (venerdì ha raccolto 10.8 milioni incluse le anteprime, sabato 8.7 milioni e domenica 6.1 milioni). Ma senza dubbio Civil War ha trovato un suo pubblico, e potrebbe diventare il primo film A24 a superare i 100 milioni in tutto il mondo (nella maggior parte dei territori uscirà il prossimo weekend). Ne è costati una cinquantina.

Il resto della classifica propone film in tenitura, a partire da Godzilla x Kong: Il nuovo impero, che raccoglie altri 15.4 milioni di dollari salendo a 158 milioni complessivi (436 in tutto il mondo), seguito da Ghostbusters: Minaccia Glaciale con 5.8 milioni di dollari e quasi 97 milioni complessivi (159 in tutto il mondo). Kung Fu Panda 4 al quarto posto incassa 5.5 milioni di dollari, salendo a 173 milioni complessivi (452 in tutto il mondo), mentre Dune: Parte Due chiude la top-five con 4.3 milioni di dollari e un totale di 272 milioni (683 in tutto il mondo).

La seconda metà della top-ten vede Monkey Man crollare a 4.1 milioni di dollari, per un totale di 17.7 milioni di dollari; Omen – l’origine del presagio incassa 3.7 milioni di dollari e sale a 14.6 milioni complessivi, mentre The Long Game debutta all’ottavo posto con meno di 1.4 milioni di dollari. Chiudono la top-ten la riedizione di Shrek 2, con 1.3 milioni, e SUGA con 990 mila dollari.

Civil War: $25,712,608; totale $25,712,608 Godzilla x Kong: The New Empire: $15,450,000; totale $157,932,103 Ghostbusters: Frozen Empire: $5,800,000; totale $96,966,923 Kung Fu Panda 4: $5,500,000; totale $173,687,730 Dune: Part Two: $4,320,000; totale $272,104,065 Monkey Man: $4,100,000; totale $17,765,255 The First Omen: $3,781,000; totale $14,638,113 The Long Game: $1,390,000; totale $1,390,000 Shrek 2 2024 Re-release: $1,350,000; totale $1,350,000 SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE: $990,881; totale $2,200,905

