Incassi USA: Creed III debutta con 22 milioni di dollari venerdì!

Grande esordio per Creed III al box-office americano venerdì: il film diretto da Michael B. Jordan ha infatti incassato ben 22 milioni di dollari in circa 4000 cinema (di cui 5.4 milioni alle anteprime di giovedì). Si tratta di un risultato ben al di sopra delle aspettative (già positive) iniziali: si parlava infatti di 30 milioni di dollari nel corso di tutto il weekend. A questo punto le nuove proiezioni parlano di un weekend da oltre 50 milioni di dollari, che sarebbe un record per il franchise (il primo film aprì con 29 milioni, il secondo con 35). È costato 75 milioni di dollari.

Le ottime recensioni e il punteggio CinemaScore A- dovrebbero riflettere un ottimo passaparola, che si potrebbe tradurre in un’ottima tenuta nelle prossime settimane.

Tra le altre nuove uscite, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso il villaggio dei forgiatori di Katana apre con ben 4,1 milioni di dollari in poco meno di 1800 cinema, che dovrebbero tradursi in un weekend da una decina di milioni di dollari (la metà de Il treno Mugen, che però uscì in un momento molto particolare della pandemia, all’inizio del 2021).

Infine, Operation Fortune: Ruse de Guerre di Guy Ritchie ha raccolto un milione di dollari.

Fonte: Variety