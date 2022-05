Sono arrivati i dati sugli incassi alle anteprime dinegli Stati Uniti, e se il buon giorno si vede dal mattino il cinecomic dei Marvel Studios si prepara a un weekend decisamente ricco.

Il film di Sam Raimi ha infatti incassato ben 36 milioni di dollari giovedì (le anteprime sono iniziate alle 3 del pomeriggio, quindi prima del solito rispetto ad altri film), il dato migliore del 2022 (sopra i 21.6 milioni di The Batman) e il secondo migliore dall’inizio della pandemia (dopo i 50 milioni di Spider-Man: No Way Home a dicembre 2021).

È anche l’ottavo miglior esordio alle anteprime di tutti i tempi (ovviamente senza contare l’inflazione), dopo Avengers: Endgame (60 milioni), Star Wars: Il Risveglio della Forza (57 milioni), Spider-Man: No Way Home (50 milioni), Star Wars: Gli ultimi Jedi (45 milioni), Harry Potter e i doni della morte – parte 2 (43.5 milioni), Star Wars: l’ascesa di Skywalker (40 milioni), Avengers: Infinity War (39 milioni).

Vi ricordiamo che le attuali previsioni per il weekend negli USA sono di almeno 170/180 milioni di dollari, se non 200, anche se molto dipenderà dal dato di venerdì (disaggregato dalle anteprime) che scopriremo sabato sera.

Doctor Strange 2: l’aggiornamento sugli incassi internazionali

Nel corso della giornata di giovedì, Doctor Strange nel multiverso della follia ha incassato 58.5 milioni di dollari nei territori internazionali (1 milione di euro in Italia), salendo così a 85.7 milioni di dollari in due giorni. Spider-Man: No Way Home, in due giorni, aveva raccolto 114.2 milioni di dollari. Aggiungendo il dato delle anteprime americane, arriviamo a 121.7 milioni di dollari globali in due giorni.

In Giappone, nella giornata di venerdì il film dovrebbe aver raccolto altri 1.3 milioni di dollari, salendo a 7.4 milioni in tre giorni (è una settimana di festività). In Corea del Sud, dove il primo film era andato molto bene, venerdì ha incassato 4.7 milioni di dollari, per un totale di ben 19.4 milioni di dollari: è già il dato più alto dell’anno. Per fare un paragone, Spider-Man: No Way Home in tre giorni aveva incassato 11.4 milioni di dollari.

