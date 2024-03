Partenza incoraggiante per Dune: Parte Due al box-office americano. Il kolossal di Denis Villeneuve, costato 190 milioni di dollari (anche se il sospetto è che in realtà il budget sia più alto), ha incassato 10 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera, cui vanno aggiunti 2 milioni di dollari incassati domenica scorsa alle anteprime nel circuito IMAX.

La cifra è il doppio dei 5.1 milioni di dollari raccolti dal primo film alle anteprime del 2021: all’epoca era ancora in corso il cosiddetto “project popcorn” secondo cui la Warner Bros. distribuiva i propri film in day-and-date al cinema e in streaming. L’anno scorso Oppenheimer aveva raccolto una cifra simile (10.3 milioni) alle anteprime, chiudendo un primo weekend da 82.4 milioni di dollari. Non sono ancora disponibili i sondaggi CinemaScore, ma le aspettative sono per un passaparola molto positivo e quindi un weekend tra gli 80 e i 90 milioni di dollari (il doppio del primo film, che incassò 41 milioni di dollari in tre giorni). Ricordiamo che la pellicola dura oltre 2 ore e 40 minuti.

Sul fronte internazionale, Dune – Parte Due ha incassato 7.6 milioni di dollari mercoledì (anteprime incluse) in 13 territori, Italia, Francia e Corea del Sud incluse. I dati di giovedì non sono ancora disponibili.

