Un buon esordio al box-office americano per Dune – Parte Due: il kolossal di Denis Villeneuve ha incassato 32.2 milioni di dollari venerdì, che includono i 12 milioni di dollari delle anteprime (10 di giovedì e 2 di domenica). Si tratta di un debutto vicino ai 33 milioni di dollari ottenuti da Oppenheimer l’anno scorso: il paragone è legittimo soprattutto per la durata del film oltre che per l’ampia distribuzione in IMAX e PLF. L’ultimo film che ha incassato più di 30 milioni nel suo giorno d’esordio è stato Five Night at Freddy’s a ottobre del 2023: si chiude un lungo periodo difficile per i blockbuster americani.

Nel 2021, in pieno Project Popcorn (uscita in day-and-date al cinema e in streaming), Dune – Parte Uno incassò 41 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio. Questo secondo film potrebbe chiudere il suo primo weekend tra i 75 e gli 85 milioni di dollari (verosimilmente arriverà a un’ottantina di milioni): il passaparola sembra essere molto positivo, come riflette il punteggio CinemaScore A (superiore all’A- registrato dalla Parte 1). L’impressione è che il pubblico si stia prendendo il giusto tempo per vedere il film in IMAX e PLF: il 48% degli incassi arriva infatti da questi formati.

Dune 2: l’andamento al box-office internazionale

Anche all’estero il film sta avendo un andamento migliore del suo predecessore. In Italia, ha raccolto già un milione e mezzo di euro in tre giorni, mentre il mercato migliore finora fuori dagli Stati Uniti è quello britannico, dove ha debuttato venerdì con 3.5 milioni di dollari (il primo film incassò 3.3 milioni in due giorni, incluse le anteprime) e dove punta a un weekend vicino ai 15 milioni di dollari. Nei primi due giorni (mercoledì e giovedì) ha incassato più di 22 milioni di dollari in 55 territori.

A livello internazionale si prevedono almeno 100 milioni in cinque giorni (anteprime incluse).

