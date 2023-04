Con 15.3 milioni di dollari, Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri si piazza in testa alla classifica americana venerdì, puntando a chiudere il suo weekend d’esordio intorno ai 40 milioni di dollari. 5.6 milioni di dollari sono stati raccolti durante le anteprime, di cui 1.5 milioni nei giorni precedenti, e 4.1 milioni giovedì sera. Il dato di venerdì è in linea con Uncharted, che l’anno scorso chiuse un ottimo primo weekend sopra i 40 milioni di dollari. Nel caso di Dungeons & Dragons, il passaparola è molto incoraggiante: il punteggio CinemaScore A- sembra infatti riflettere un’accoglienza molto positiva da parte del pubblico. Le proiezioni della Paramount, lo ricordiamo, erano di una trentina di milioni prima che il film arrivasse in sala.

Scende al secondo posto venerdì John Wick 4, con 7.8 milioni di dollari e un totale ora sopra i 100 milioni di dollari in nordamerica: si prevede un secondo weekend vicino ai 30 milioni di dollari, ottimo per un action movie vietato ai minori.

Apre invece al terzo posto la pellicola a sfondo religioso His Only Son: 2.1 milioni di dollari per una pellicola il cui successo è dovuto in particolare ai cosiddetti flyover states nella settimana di Pasqua: si prevede incassi quasi 6 milioni nel corso del weekend. Debutta invece al settimo posto l’indie del Sundance A Thousand and One, con 700 mila dollari.

