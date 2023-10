Five Nights at Freddy's

È stato un esordio oltre le aspettative quello di Five Nights at Freddy’s alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti: se le proiezioni iniziali parlavano di poco più di 7 milioni di dollari (già una cifra davvero notevole), le stime finali fissano la cifra a 10.3 milioni di dollari.

È il dato più alto in assoluto per un horror dall’inizio della pandemia, e uno dei più alti dell’anno. Per fare un confronto, Eternals raccolse 9.4 milioni di dollari alle anteprime del giovedì sera, ed era un cinecomic Marvel.

Le previsioni per il weekend, a questo punto, decollano sopra i 50 milioni di dollari a cui puntava inizialmente la Universal: c’è chi parla di una forbice tra i 75 e gli 85 milioni di dollari in tre giorni. Se così fosse, sarebbe un risultato straordinario per l’adattamento del celebre videogioco indie horror prodotto dalla Blumhouse.

Va ricordato comunque che ci si aspettava un dato frontloaded per le anteprime del giovedì e la giornata di venerdì: i fan più accaniti, infatti, correranno a vedere il film il prima possibile. È quindi possibile che cali in maniera considerevole nella giornata di domenica: saranno quindi i dati definitivi di lunedì sera a decretare realmente il risultato del weekend. E sarà proprio il passaparola dei fan a spingere Five Nights at Freddy’s oltre la settimana di Halloween, visto che le recensioni sono tutt’altro che positive.

