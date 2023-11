Con 55 milioni di dollari in 3 giorni e nessuna reale nuova uscita, il box-office americano del primo weekend di novembre paga chiaramente l’assenza di Dune 2: il film della Warner Bros. è stato infatti rinviato a marzo a causa degli scioperi.

Rimane quindi in testa Five Nights at Freddy’s, che incassa 19.3 milioni di dollari: si tratta di un calo molto netto rispetto all’esordio da record. Tutti gli horror perdono ampie percentuali nel loro secondo weekend, ma -75% chiaramente mostra quando i dati del primo weekend fossero frontloaded e, passato Halloween, quanto sia calato l’interesse. Costato una ventina di milioni, FNAF ha comunque incassato la bellezza di 113 milioni di dollari negli USA (pur essendo disponbile anche in streaming su Peacock) e oltre 200 in tutto il mondo.

Seconda posizione per Taylor Swift: The Eras Tour, che chiude il suo ultimo weekend ufficiale con 13.5 milioni di dollari: molti cinema continueranno a proporre il film concerto anche nelle prossime settimane. Negli USA ha raggiunto i 166 milioni di dollari, mentre in tutto il mondo ha superato i 230 milioni di dollari.

Al terzo posto Killer of the Flower Moon incassa 7 milioni di dollari, salendo a 52 milioni negli USA e 119 in tutto il mondo.

Al quarto posto sale Priscilla, che dopo un lancio in limitata si gode una distribuzione in 1300 cinema con 5 milioni di dollari e una media di 3700 dollari per sala. Chiude la top-five Radical, che apre con 2.7 milioni di dollari.

INCASSI USA 3-5 NOVEMBRE 2023

Five Nights at Freddy’s – $19,399,640 (Tot. $113,604,000) Taylor Swift: The Eras Tour – $13,500,000 (Tot. $166,000,000) Killers of the Flower Moon – $7,000,478 (Tot. $52,333,000) Priscilla – $5,084,573 (Tot. $5,310,093) Radical – $2,730,326 (Tot. $2,730,326) The Exorcist: Believer – $2,150,330 (Tot. $63,155,000) After Death – $2,000,256 (Tot. $9,022,025) PAW Patrol: The Mighty Movie – $1,975,151 (Tot. $62,039,000) What Happens Later – $1,564,026 (Tot. $1,564,026) Freelance – $1,248,685 (Tot. $4,203,981)

Fonte: BOM

Classifiche consigliate