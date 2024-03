Non sarà un weekend stellare per Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ma il lancio del nuovo blockbuster Sony affiancato alla tenitura di film come Kung Fu Panda 4 e Dune: Parte Due contribuirà a far registrare incassi a otto cifre distribuiti su più titoli per la prima volta da mesi al box-office americano.

Accolto in maniera non particolarmente positiva dalla critica, il nuovo capitolo delle avventure degli Acchiappafantasmi ha raccolto 16 milioni di dollari venerdì, inclusi 4.7 milioni di dollari delle anteprime di giovedì. Il film precedente aveva debuttato con 16.7 milioni di dollari nel 2021, uscendo però nel ricco periodo del Ringraziamento. Il punteggio CinemaScore B+ è il peggiore della saga assieme al reboot al femminile del 2016, e non lascia presagire un passaparola particolarmente positivo (Ghostbusters: Legacy aveva un punteggio A-). Per questo, le attuali proiezioni parlano di un incasso nel weekend intorno ai 40 milioni di dollari: va comunque sottolineato come questo episodio non abbia un budget eccessivo (si parla di un centinaio di milioni di dollari).

Al secondo posto Dune: Parte Due incassa altri 4.5 milioni di dollari, salendo a 220 milioni complessivi, mentre al terzo Kung Fu Panda 4 incassa 4 milioni di dollari e sale a 120 milioni complessivi.

Debutta invece al quarto posto Immaculate, con 2 milioni di dollari, mentre l’altra nuova uscita in ampia distribuzione del weekend, l’horror Late Night with the Devil, debutta al sesto posto con 1.1 milioni di dollari e la quarta media per sala.

Fonte: The-Numbers

