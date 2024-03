Crescono gli incassi negli Stati Uniti, e grazie alle nuove uscite e ai film in tenitura tornano a superare i 100 milioni in tre giorni. Per la prima volta da mesi, poi, tutti e tre i film sul podio hanno superato incassi a due cifre, segno che gli incassi stanno tornando a essere più distribuiti grazie a una maggiore offerta di blockbuster.

A guidare la top-ten è Ghostbusters: Minaccia Glaciale, con 45.2 milioni di dollari. Si tratta del secondo miglior esordio del franchise (ovviamente senza tener conto dell’inflazione), in particolare è un dato superiore ai 44 milioni di dollari raccolti da Ghostbusters: Legacy nell’autunno del 2021 (ancora un periodo fortemente influenzato dalla pandemia).

È anche un risultato al di sopra delle aspettative, che si erano molto ridimensionate dopo che il film aveva ottenuto un punteggio CinemaScore B+ (sintomo di passaparola non proprio positivo). Va detto che probabilmente questo si rifletterà sull’incasso a lungo termine, ma sabato comunque la pellicola ha avuto un ottimo rimbalzo. Sul fronte internazionale Ghostbusters: Minaccia Glaciale avrà una distribuzione progressiva, finora è uscito in 25 territori incassando 16.4 milioni di dollari, il 15% in più del predecessore. Ricordiamo che il film è costato intorno ai cento milioni di dollari.

Tiene bene al secondo posto Dune: Parte Due, che nel suo terzo weekend incassa 17.6 milioni di dollari (-38%) e sale a 233 milioni di dollari, che diventano 574 milioni in tutto il mondo.

Scende al terzo posto Kung Fu Panda 4, con una frenata maggiore del previsto e 16.8 milioni di dollari in tre giorni, per un totale di 133 milioni di dollari (268 in tutto il mondo, di cui 25.7 dalla Cina).

Apre al quarto posto l’horror indipendente Immaculate, che incassa 5.3 milioni di dollari, con una buona media di 2.200 dollari per sala (è costato 10 milioni).

Chiude la top-five Arthur the King, con 4.3 milioni di dollari e un totale di 14.6 milioni di dollari. Da notare al sesto posto il debutto di Late Night with the Devil, che incassa 2.8 milioni di dollari con un’ottima media di 2700 dollari per sala (è costato 2 milioni).

INCASSI ITALIA 22-24 MARZO 2024

Ghostbusters: Frozen Empire: $45,200,000; totale $45,200,000 Dune: Part Two: $17,600,000; totale $233,358,543 Kung Fu Panda 4: $16,799,000; totale $133,236,355 Immaculate: $5,360,000; totale $5,360,000 Arthur the King: $4,360,000; totale $14,630,255 Late Night with the Devil: $2,833,419; totale $2,833,419 Imaginary: $2,800,000; totale $23,624,798 Love Lies Bleeding: $1,586,476; totale $5,680,294 Cabrini: $1,428,474; totale $16,163,077 Bob Marley: One Love: $1,100,000; totale $95,316,599

Fonte: BOM

Classifiche consigliate