Sono ben 10 i milioni di dollari incassati da Godzilla e Kong: il nuovo impero alle anteprime di giovedì 28 marzo negli Stati Uniti: il kolossal diretto da Adam Wingard, che anche in Italia è uscito ieri, è partito benissimo battendo le aspettative (si ipotizzava un già ottimo risultato di 8 milioni alle anteprime) e si prepara a dominare il weekend di Pasqua con oltre 70 milioni di dollari – se non addirittura 80 – in tre giorni. Fino a qualche giorno fa le previsioni parlavano di una cinquantina di milioni, ma evidentemente il pubblico americano si sta riversando nei cinema, chissà forse anche grazie al successo di Godzilla Minus One (e in minor misura alla serie Monarch: Legacy of Monsters) nei mesi scorsi.

L’esordio internazionale

Molto bene anche i dati internazionali: oltre all’Italia, altri 48 territori hanno visto il debutto del film tra mercoledì e giovedì, con 15.9 milioni di dollari raccolti. In America Latina, in particolare, ha registrato il miglior debutto dell’anno e del franchise.

C’è poi la Cina, in cui il film è uscito oggi e ha raccolto ben 13.4 milioni di dollari. Ottima l’accoglienza del pubblico, tanto che al momento si ipotizza che Godzilla e Kong potrebbe chiudere il weekend sopra i 40 milioni di dollari e la sua corsa sopra i 100 milioni di dollari, una rarità oggigiorno per un blockbuster americano in Cina.

Fonte: Deadline

