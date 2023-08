Weekend particolare quello che si è appena concluso negli Stati Uniti: è stato l’ultimo weekend della stagione estiva prima della festività del Labor Day, ovvero il primo lunedì di settembre, e domenica ha visto festeggiare il National Cinema Day, con oltre tremila cinema che hanno proposto biglietti al prezzo ridotto di 4 dollari (inclusi IMAX e 3D). Questo ha comportato una fortissima presenza di pubblico nella giornata di domenica, con ben 34.3 milioni di dollari incassati (il 38% dell’intero weekend, quando solitamente è il 30%) contro i 28.6 milioni di sabato e i 27.5 milioni di venerdì.

A debuttare in testa alla classifica una nuova uscita, ovvero Gran Turismo. Si tratta di una vittoria “gonfiata” dai numeri delle anteprime che si sono svolte in diversi cinema negli ultimi due weekend e i cui incassi sono stati accorpati a quelli del weekend d’esordio, permettendo così al film di spuntarla su Barbie con 17.3 milioni contro 17.1 milioni (ma non è detta l’ultima parola: i dati definitivi che verranno diffusi stasera potrebbero riservare qualche sorpresa).

Non è comunque un risultato incoraggiante, anche se è leggermente superiore alle attese. Fuori dagli USA il film ha incassato finora 36.5 milioni di dollari, per un totale globale di 53.8 milioni. Dovrebbe essere costato una settantina di milioni.

Seconda posizione per Barbie, che come dicevamo ha raccolto ancora 17.1 milioni di dollari arrivando a 594.9 milioni di dollari in 38 giorni, e a breve supererà i 600 milioni. In tutto il mondo è salito a 1.34 miliardi di dollari.

Tiene meglio del previsto Blue Beetle, complice probabilmente il National Cinema Day: il cinecomic DC perde solo il 49% rispetto all’esordio e incassa altri 12.7 milioni di dollari, per un totale di 46 milioni di dollari in dieci giorni e 81.8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al quarto posto Oppenheimer incassa altri 9 milioni di dollari, portandosi a 300 milioni di dollari negli USA (è il maggiore incasso non-Batman di Christopher Nolan, ma anche il maggiore incasso di sempre a non aver mai toccato la prima posizione) e 777 milioni in tutto il mondo.

Chiude la top-five il film d’animazione Tartarughe Ninja – Caos mutante, che sale a 98 milioni negli USA e 135 in tutto il mondo.

Tra le nuove uscite, segnaliamo Retribution all’ottavo posto, con 3.3 milioni di dollari, e The Hill al nono con 2.5 milioni di dollari. Golda apre al quattordicesimo posto in circa 880 cinema, incassando solo 1.7 milioni di dollari, mentre da notare le anteprime di Bottoms che in una decina di cinema si è piazzato diciassettesimo con oltre mezzo milione di dollari e, di conseguenza, una media per sala sopra i 51 mila dollari.

INCASSI USA WEEKEND 25-27 AGOSTO 2023

Gran Turismo – $17,300,000 – Tot. $17,300,000 Barbie – $17,100,000 – Tot. $594,801,000 Blue Beetle – $12,765,000 – Tot. $46,308,690 Oppenheimer – $9,000,000 – Tot. $300,024,260 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – $6,100,000 – Tot. $98,143,134 Meg 2: The Trench – $5,100,000 – Tot. $74,432,805 Strays – $4,650,000 – Tot. $16,126,230 Retribution – $3,348,530 – Tot. $3,348,530 The Hill – $2,515,000 – Tot. $2,515,000 Haunted Mansion – $2,100,000 – Tot. $62,256,861

Fonte: BOM

Classifiche consigliate