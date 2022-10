Incassi USA: Halloween Ends apre con 5.4 milioni di dollari alle anteprime di giovedì

Halloween Ends inizia con il piede giusto la sua corsa al box-office americano. Rispetto ad altri film, va ricordato che la Universal ha scelto di ripetere il modello distributivo adottato un anno fa con Halloween Kills, e cioé il lancio del film in contemporanea al cinema e su Peacock. Con 5.4 milioni di dollari raccolti in 3200 cinema (che saliranno a 3900 oggi), sembra che la performance sarà in linea, se non poco superiore, a quella di Halloween Kills. Si prevede infatti un incasso di 50/55 milioni di dollari nel weekend: un anno fa il secondo episodio della trilogia di David Gordon Green aveva raccolto 4.9 milioni di dollari alle anteprime, salendo a 49 milioni nel weekend. In entrambi i casi si è trattata di una frenata rispetto ai 77 milioni del primo Halloween, uscito nel 2018, quando non c’era né la pandemia né la contemporaneità di distribuzione in sala e in streaming.

Se Halloween Ends dovesse aprire con 50 milioni di dollari sarebbe il miglior esordio da Thor: Love and Thunder, ponendo fine a uno stallo al box-office che dura da allora.

Qualsiasi sia il risultato, sarà comunque un successo: Halloween Ends è costato solo una ventina di milioni di dollari. Sarà interessante seguire anche la tenuta, perché se il film si comporterà come Halloween Kills sarà su quella che avrà un impatto in lancio in streaming: il secondo episodio chiuse infatti la sua corsa a 92 milioni di dollari, con un moltiplicatore decisamente basso.

