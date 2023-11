Come sempre, il giorno del Ringraziamento non è particolarmente mosso al box-office americano: il pubblico preferisce rimanere a casa a festeggiare, anziché recarsi al cinema, e quest’anno in particolare c’era un’offerta sportiva particolarmente ricca in televisione e in streaming. Ecco quindi che non stupisce che gli incassi di ieri non siano stati esaltanti, tuttavia anche in questo caso ci sono vincitori e perdenti.

Partiamo dalla prima posizione: a guidare la classifica troviamo Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa 5.9 milioni di dollari, sfiorando i 70 milioni di dollari complessivi in una settimana. Il film di Francis Lawrence continuerà a dominare il box-office anche nei prossimi giorni, e dovrebbe aggiudicarsi l’intero weekend festivo.

Al secondo posto sorprende l’andamento di Napoleon, che con 4.3 milioni di dollari sale a 12.1 milioni di dollari in due giorni. Il film di Ridley Scott, che dovrebbe soddisfare l’offerta di “film per papà”, ha retto bene nonostante il Giorno del Ringraziamento e lo sport in tv, e potrebbe chiudere il weekend lungo con circa 35 milioni di dollari, che probabilmente saliranno a 70 in tutto il mondo.

Delude invece la performance di Wish: il film d’animazione del centenario Disney incassa solo 3.9 milioni di dollari, salendo a 12.2 milioni di dollari in due giorni: potrebbe chiudere il weekend con meno di 40 milioni di dollari, un dato decisamente inferiore alle aspettative.

Seguono Thanksgiving, con 2 milioni di dollari e quasi 17 milioni complessivi (il film ha visto addirittura un incremento negli incassi nel giorno del Ringraziamento) e The Marvels, che incassa 1.3 milioni e sale a 70 milioni complessivi.

Fonte: The-numbers

