È Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente a vincere il weekend al box-office americano: il film di Francis Lawrence incassa 44 milioni di dollari in tre giorni, meno dei 50 previsti inizialmente dagli analisti. In tutto il mondo la pellicola ha raccolto poco meno di 100 milioni di dollari, per la precisione 98. Si tratta di un risultato apprezzabile per il blockbuster prodotto dalla Lionsgate, soprattutto in relazione a un budget non esagerato come altri film simili: parliamo infatti di un centinaio di milioni di dollari. È inoltre un buon risultato se si pensa che il franchise è terminato ormai otto anni fa e che si tratta di un prequel con solo un personaggio collegato alla saga principale, e cioè il giovane Snow. Ora non resta che osservare come terrà nei prossimi giorni, alla luce di un punteggio CinemaScore non stellare, ovvero B+: il weekend del Ringraziamento sarà fondamentale per vedere se reggerà bene.

Al secondo posto troviamo Trolls 3: tutti insieme, che ha debuttato invece molto sopra le aspettative con 30.6 milioni di dollari: un ottimo primo weekend per il film DreamWorks, che in tutto il mondo ha già incassato 108 milioni di dollari (ne è costati 95). Il CinemaScore A garantirà un ottimo passaparola lungo tutto il Ringraziamento, anche se la concorrenza di Wish si farà sentire.

Apre al terzo posto Thanksgiving: l’horror di Eli Roth debutta con 10.2 milioni di dollari, contro un budget di soli 15 milioni di dollari.

Crolla in maniera disastrosa The Marvels, che ottiene un record storico negativo: con soli 10.2 milioni di dollari, ha registrato una perdita del 79% rispetto al già magro weekend d’esordio, il peggior secondo weekend di sempre per un cinecomic e il peggiore anche per la Marvel (battendo Qunatumania, che perse quasi il 70%). In tutto il mondo il cinecomic ha raccolto solo 161 milioni di dollari, mentre negli USA potrebbe non arrivare a 100 milioni a fine corsa.

Al quinto posto Five Nights at Freddy’s incassa 3.5 milioni di dollari, per un totale di 132 milioni complessivi e 271 in tutto il mondo.

INCASSI USA 17-19 NOVEMBRE 2023

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes – $44,000,000 – $44,000,000 Trolls Band Together – $30,600,000 – $31,770,000 Thanksgiving – $10,200,000 – $10,200,000 The Marvels – $10,200,000 – $65,024,806 Five Nights at Freddy’s – $3,500,000 – $132,612,000 The Holdovers – $2,700,000 – $8,357,000 Next Goal Wins – $2,500,000 – $2,500,000 Taylor Swift: The Eras Tour – $2,400,000 – $175,300,000 Priscilla – $2,326,380 – $16,982,259 Killers of the Flower Moon – $1,920,000 – $63,570,000

Fonte: theNumbers

