Ancora una volta, il weekend in cui verranno superati i 100 milioni di dollari complessivi dalla classifica americana sarà… il prossimo (quello del Memorial Day, almeno si spera). Se una settimana fa erano stati raccolti 96 milioni, questa settimana ne sono stati incassati 98, complice un esordio apprezzabile ma non stratosferico per la grande nuova uscita del weekend, IF – Gli amici immaginari.

Sebbene gli analisti americani stiano definendo il debutto del fantasy di John Krasinski “soft”, in realtà 35 milioni di dollari in tre giorni sono assolutamente accettabili, soprattutto per un film originale per famiglie di questi tempi. Costato circa 110 milioni di dollari, più il marketing, IF ha raccolto altri 25 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti, arrivando a un totale di una sessantina di milioni di dollari globali. Dovrà tenere molto bene nelle prossime settimane per essere giudicato un successo, ma il punteggio CinemaScore A lascia immaginare che il passaparola sarà positivo. Un primo esempio di questo passaparola c’è già stato: le prime stime sui dati di sabato e domenica davano il film a 30 milioni di dollari nel weekend, ma le proiezioni sono state riviste al rialzo.

Scende al secondo posto Il regno del pianeta delle scimmie, che tiene bene perdendo il 55% e incassando altri 26 milioni di dollari, per un totale di 100.9 milioni negli USA e 237 milioni in tutto il mondo.

Al terzo posto debutta l’horror The Strangers: Chapter 1, con 12 milioni di dollari, un dato un po’ superiore delle aspettative: costato 8.5 milioni di dollari, non è stato apprezzato dalla critica e ha un CinemaScore C.

Quarta posizione per The Fall Guy, che incassa altri 8.4 milioni di dollari e sale a soli 63 milioni negli USA; che diventano 127 in tutto il mondo (ne è costati 140). Quinta posizione per Challengers, che sale a 43 milioni negli USA e oltre 78 nel mondo.

Al sesto posto debutta Back to Black: il biopic di Amy Winehouse ha fallito nel suo tentativo di attirare il pubblico americano, incassando solo 2.8 milioni di dollari. In tutto il mondo, però, finora ne ha incassati 37.

Tra le altre nuove uscite, si fanno notare The Blue Angels (documentario in grado di incassare 1.3 milioni di dollari) e Babes (171 mila dollari).

INCASSI USA 17-19 MAGGIO 2024

IF – $35,000,000 (Weekend) – Totale: $35,000,000 Kingdom of the Planet of the Apes – $26,000,000 (Weekend) – Totale: $101,239,501 The Strangers: Chapter 1 – $12,000,000 (Weekend) – Totale: $12,000,000 The Fall Guy – $8,450,000 (Weekend) – Totale: $62,986,845 Challengers – $2,941,203 (Weekend) – Totale: $43,510,299 Back to Black – $2,850,000 (Weekend) – Totale: $2,850,000 Tarot – $2,000,000 (Weekend) – Totale: $15,433,316 Godzilla x Kong: The New Empire – $1,710,000 (Weekend) – Totale: $194,405,013 The Blue Angels – $1,310,767 (Weekend) – Totale: $1,310,767 Unsung Hero – $1,095,000 (Weekend) – Totale: $19,069,317

Fonte: BOM

