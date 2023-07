Con 24 milioni di dollari, di cui 7.2 raccolti alle anteprime di giovedì sera, Indiana Jones e il quadrante del destino apre la corsa al box-office americano lungo il weekend esteso del 4 luglio (la festività cadrà infatti martedì). Il film di James Mangold è uscito in 4200 cinema in un contesto piuttosto affollato che vede l’offerta cinematografica ricca di film in tenitura. Le previsioni degli ultimi giorni sono state di un weekend da circa 65 milioni di dollari nei tre giorni, ma verosimilmente ne incasserà una sessantina, al di sotto quindi delle aspettative. Entro martedì sera potrebbe però arrivare a 75/80 milioni. Il dato non particolarmente incoraggiante è quello del gradimento: il punteggio CinemaScore è infatti B+, che dovrebbe riflettere un passaparola mediocre (migliore del quarto episodio, che ottenne una B). Il film avrà tempo fino al 12 luglio per spingere il più possibile, prima che esca un nuovo blockbuster, e cioè Mission: Impossible 7.

L’altra nuova uscita del weekend, Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, ha debuttato con soli 2.3 milioni di dollari in 3400 cinema, un dato molto deludente che dovrebbe tradursi in un weekend da 6 milioni di dollari. Il film DreamWorks Animation era un flop annunciato, non solo per la competizione di film d’animazione come Spider-Man: Across the Spider-Verse ed Elemental, ma anche per lo scarsissimo battage pubblicitario. Costato 70 milioni di dollari, potrebbe però recuperare in streaming.

Parlando di Elemental, il film Pixar venerdì ha raccolto 3.4 milioni di dollari salendo a 80 milioni complessivi: dovrebbe chiudere il weekend al terzo posto dopo Spider-Man: Across the Spider-Verse.

INCASSI USA VENERDÌ 30 GIUGNO 2023

Indiana Jones and the Dial of Destiny – $24,000,000 / Totale: $24,000,000 Spider-Man: Across the Spider-Verse – $3,435,000 / Totale: $331,807,175 Elemental – $3,400,000 / Totale: $80,878,805 Ruby Gillman, La ragazza con i tentacoli – $2,340,000 / Totale: $2,340,000 Fidanzata in affitto – $2,250,000 / Totale: $24,060,952 Transformers: il risveglio – $1,920,000 / Totale: $131,030,355 La sirenetta – $1,550,000 / Totale: $277,398,328 The Flash – $1,420,000 / Totale: $95,671,435 Asteroid City – $1,180,000 / Totale: $15,524,996 The Boogeyman – $575,000 / Totale: $39,837,215

