Colpo di scena: Insidious – La porta rossa ha debuttato in testa al box-office americano venerdì, mostrando che il franchise aveva molta più stamina di quanto si pensasse inizialmente. Il quinto capitolo della saga horror, che arriva al cinema a cinque anni dal quarto, ieri ha infatti raccolto ben 15.5 milioni di dollari (di cui 5 alle anteprime di giovedì). Questo dovrebbe garantirgli di finire il weekend al primo posto, incassando fino a 31 milioni di dollari, a seconda di quanto frontloaded è stato il risultato di venerdì. Se così fosse, sarebbe il secondo miglior esordio di sempre per il franchise dopo i 40.2 milioni di Insidious 2, e batterebbe Indiana Jones e il quadrante del destino.

Una brutta notizia per la Disney, ma ottima per la Blumhouse, che produce Insidious per la Sony e che conferma il successo del genere horror nel periodo post-pandemico. Quest’anno possiamo ricordare i risultati, per esempio, di M3GAN, Scream VI, Cocainorso e La casa – il risveglio del male.

Passando al secondo posto in classifica, Indiana Jones e il quadrante del destino venerdì ha raccolto 7.6 milioni di dollari, superando finalmente i 100 milioni di dollari (102 per la precisione): nel weekend dovrebbe incassare circa 24 milioni di dollari.

Scende al terzo posto Sound of Freedom, con altri 5.2 milioni di dollari e un totale di 27 milioni di dollari. Non convince invece l’esordio di Joy Ride: la commedia vietata ai minori firmata Lionsgate incassa 2.6 milioni di dollari e dovrebbe chiudere il weekend tra i 6 e i 7 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

