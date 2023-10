È Taylor Swift: The Eras Tour a guidare la classifica americana di giovedì 19 ottobre: il film-concerto è tornato al cinema dopo la pausa infrasettimanale (rimane in sala solo il giovedì-venerdì-sabato-domenica) incassando altri 5.9 milioni di dollari, per un totale di 98.7 milioni di dollari.

Killers of the Flower Moon, invece, ha raccolto 2.6 milioni di dollari alle anteprime, che sono iniziate a partire dalle 2 del pomeriggio (per poter includere almeno tre spettacoli, vista la durata di 3 ore e 26 minuti). È una cifra paragonabile a quella raccolta da Ford v. Ferrari, che incassò 2.1 milioni di dollari alle anteprime arrivando a 31 milioni di dollari nel suo weekend d’apertura. Le previsioni per il weekend d’esordio del film di Scorsese sono più basse, anche se l’obiettivo è quello di superare i 20 milioni di dollari, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

